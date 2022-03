PM sofre acidente com viatura no Parque das Mangabeiras

Ocorrência foi no Parque das Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 09/05/2021)



Um policial militar precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um acidente dentro do Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (9/3).









O local é de difícil acesso e foi trabalhoso retirar a vítima do local para ser transportado até a ambulância. Conforme informações do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado por uma equipe de mulheres da corporação por conta da iniciativa do plantão para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem (8/3). O militar já chegou ao Hospital João XXIII.





O Estado de Minas entrou em contato com a PM, que confirmou o caso. De acordo com a corporação, inicialmente, a viatura teria caído da ribanceira e, ao tentar sair, o militar caiu em uma vala. Ele teve traumatismo craniano leve e fraturas. A Polícia Militar também disse que ele estava a caminho da torre para trabalhos de manutenção.



