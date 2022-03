Após ser ameaçado, pai mata filho de 24 anos com um tiro, em BH

A tragédia familiar ocorreu numa casa na Vila São Jorge II (foto: Google Street View)

Legítima defesa ou assassinato? A Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte investiga o assassinato cometido por um pai, de 53 anos, e que teve como vítima seu filho, Douglas Pereira de Souza, de 24, morto com um tiro no peito, na casa da família, na Vila São Jorge II, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A tragédia familiar ocorreu no final da madrugada desta terça-feira (8/3). Segundo o pai, o filho o ameaçou com uma faca, e ele para se defender, pegou um revólver e atirou.

As investigações das polícias Militar e Civil apontam que já existia um atrito entre pai e filho, que estaria envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência.

O pai contou aos policiais que por volta das 18h de segunda-feira, Douglas chegou em casa fazendo ameaças. Exigia que ele e a mãe saíssem de casa, pois queria morar sozinho. E gritou: “Quando eu retornar, não quero vê-los mais aqui. Caso contrário, vou te matar”, disse.

Os pais confirmam que Douglas se envolveu com drogas e álcool quando ainda era adolescente. Além disso, teria ligações com traficantes do Morro das Pedras.

Após as ameaças, o pai procurou a 125ª PM, contando o que havia acontecido. Uma guarnição foi enviada ao local e numa conversa com os policiais, Douglas negou as ameaças. Ele se mostrava mais tranquilo e, por isso, o pai dispensou a ocorrência.

Por volta das 23h, segundo pai, o filho saiu de casa e retornou por volta das 5h30, transtornado. “Porque ainda está aqui?”, teria gritado o rapaz quando o pai foi até a sala.

Com medo, o pai voltou ao quarto e pegou um revólver carregado com cinco balas. Voltou então à sala. Douglas tirou uma faca da cintura e investiu contra o pai, que sacou o revólver e efetuou um único disparo. Em seguida, ligou para a PM e contou que havia matado o filho.

A mãe da vítima confirmou a história do pai. Disse que o filho tinha chegado em casa bastante alterado e que escutou a ameaça feita ao pai. Disse ainda, que, na sexta-feira passada, o filho já havia feito uma ameaça ao marido.

O pai entregou a arma usada para matar o filho aos policiais e foi levado para a Delegacia de Plantão, que encaminhou o caso para a Homicídios. A namorada de Douglas, ao saber de sua morte, compareceu à casa da família e contou que o namorado tinha estado em sua casa, tendo chegado por volta das 3h, mas que se mostrava drogado. Por volta das 5h, se despediu e deixou a casa.