Caminhão de pneus tomba no Buritis e atinge academia de ginástica

Caminhão de pneus tomba no bairro buritis e atinge academia de ginastica. Os pneus ficaram espalhados pela avenida Deputado Cristovam Chiaradia, no Buritis, região Oeste da capital mineira. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press.)



Um caminhão carregado de pneus perdeu o controle e tombou, na tarde desta quinta-feira (3/3), na Deputado Cristovam Chiaradia, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. Com o acidente, a carga ficou espalhada no trecho e provocou o fechamento da via. O veículo ainda atingiu a fachada de uma academia de ginástica, mas ninguém ficou ferido. O trecho é o mesmo onde, há quatro anos, um caminhão carregado com asfalto quente tombou e matou um homem.



De acordo com a BHTrans, o acidente aconteceu por volta de 13h50. Alguns pneus foram parar dentro da academia. O local foi interditado, e o desvio foi realizado pela Rua Rubens Carvalho de Andrade.

Segundo uma funcionária da academia, que não quis se identificar, a seguradora foi acionada. “Eu só agradeço a Deus que não aconteceu nada de grave, a gente escutou um barulho. Quando chegamos na rua, já estava nesse estado. Agora, é sentar com a comunidade e ver como vamos agir.” Ela destacou também que já ocorreram outros acidentes naquele local.

Reincidência

Há cerca de quatro anos, no dia 10/5 de 2018, um caminhão com carga de asfalto quente tombou, no mesmo trecho da avenida, ferindo o motorista e causando a morte do ajudante de carga e descarga. O veículo perdeu o freio, o ajudante de carga e descarga tentou escapar pulando do veículo em movimento, mas acabou soterrado pela carga de asfalto.

Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria