Carro despenca em barranco e cai dentro de casa onde 4 pessoas dormiam

O carro cai "embicado", nos fundos da casa, e destrói parte da cozinha (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um carro caiu de um barranco e foi parar dentro de uma casa, na madrugada desta quinta-feira (3/3), no distrito de Xonin de Baixo, localizado a 24 quilômetros da área central de Governador Valadares, no Rio Doce. No momento da queda, 4 pessoas dormiam dentro da casa, mas ninguém se feriu.

O motorista estava dentro do carro quando o acidente aconteceu. Ele disse aos bombeiros que entrou no veículo, que estava estacionado na garagem de sua casa, e achou estranho o carro se movimentar sozinho, descendo pela garagem e pela rua, localizada em um morro.

Ele informou aos bombeiros que o freio de mão estava puxado, e não entendia o motivo do carro descer o morro. Nervoso, tentou parar o carro, mas não conseguiu pisar no pedal do freio. E foi parar dentro da casa do vizinho.

O barulho acordou a vizinhança, que socorreu o motorista imediatamente. O condutor estava bastante assustado e com apenas alguns arranhões pelo corpo. Entre as quatro pessoas que dormiam no imóvel no momento do acidente, havia uma criança autista, que foi amparada e levada junto com seus familiares para a casa de parentes.

Uma viatura dos bombeiros voltou ao local do acidente na manhã desta quinta-feira para fazer a ancoragem do carro, evitando que o seu peso provocasse mais danos ao imóvel. Os militares informaram que a casa está condenada e a Defesa Civil ainda fará uma avaliação detalhada da estrutura. A família não foi autorizada a voltar para o imóvel.