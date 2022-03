'Preferia ter perdido meu carro', diz homem que perdeu 2 cães em incêndio

Defesa Civil, GCM e população combateram incêndio em casa em Santa Rita do Sapucaí (foto: Reprodução/Redes sociais e Nilo Capistrano/Arquivo pessoal) "Preferia ter perdido meu carro". Assim desabafa o produtor e decorador de eventos, Nilo Capistrano, após perder os dois cachorrinhos em um incêndio que consumiu a residência dele. A tragédia ocorreu nessa terça-feira (1º/3) em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, e deve representar um prejuízo financeiro de R$ 200 mil ao produtor. LEIA MAIS 14:37 - 03/03/2022 Motorista de carreta não consegue frear, atropela e mata ciclista

13:18 - 03/03/2022 Mulher tenta atropelar e agride ex-companheira, e coloca fogo na casa dela Nilo Capistrano usava o imóvel para armazenar os materiais de trabalho. Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, Marcos Roberto Ramos, esses produtos que estavam no andar térreo fizeram o fogo se propagar rapidamente. A estimativa do proprietário é que o prejuízo supere R$ 200 mil em materiais de trabalho, objetos e móveis da casa. Ramos mora no bairro e foi acionado pela população. "O fogo deu início na parte de baixo. Não se sabe as causas, se foi um curto circuito ou coisa parecida. Porém, devido a esse material, a essa combustão muito fácil, o fogo rapidamente tomou uma proporção muito grande", explica o comandante. Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar conseguiram se deslocar para o local em cerca de dez minutos e iniciaram o atendimento. Em seguida, foram mobilizados um caminhão-pipa e o Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre. A ação de combate ao fogo começou com ajuda da população.

"Vizinhos, moradores da região, nós percebemos várias pessoas que tinham curso de brigada (de incêndio) de empresas, que foram voluntárias, que foram importantes nesse trabalho", conta Ramos, que reforça que nenhuma pessoa se feriu. "O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro que estava ao fundo, bem protegido, porém tinha muita fumaça, muita coisa queimando", completa o comandante.

Na ocorrência foram utilizados dois caminhões-tanque, com mais de 8 mil litros de água, além do veículo dos bombeiros. O Samu esteve no local, mas nenhuma pessoa ficou ferida.

Dois cães morreram

Não bastasse ter que lidar com as perdas, o dono da residência ainda perdeu dois animais de estimação. Os cães Brady e Tadeu acabaram morrendo devido ao incêndio.

Tadeu (foto: Nilo Capistrano/Arquivo pessoal)





Um dos animais chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até uma clínica veterinária da cidade, foi colocado em oxigênio por cerca de 6 horas, mas morreu após inalar muita fumaça. Já o outro foi encontrado queimado na cozinha da casa, segundo o dono. "Preferia ter perdido meu carro", lamenta Capistrano.

Brady (foto: Nilo Capistrano/Arquivo pessoal)

Vizinho usa mangueira para apagar fogo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de vizinhos da casa incendiada enquanto o fogo tomava conta do imóvel. Em um dos vídeos é possível ver que um rapaz subiu no telhado da sua casa e, com a ajuda de uma mangueira de quintal, tentou controlar as chamas que ameaçavam sua residência.

Outras pessoas na rua gritavam para que o homem tomasse cuidado, mas, devido à preocupação com sua casa, ele continuou usando a água da mangueira para tentar evitar que o fogo chegasse até sua residência. A reportagem não conseguiu contato com o vizinho, mas o Corpo de Bombeiros informou que nenhuma casa ao lado da incendiada foi atingida pelas chamas.

