'Bambi mineiro': filhote de veado rouba a cena em cidade mineira

Veado é flagrado em Poços de Caldas (foto: CBMMG/Divulgação) Um veado roubou a cena em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na tarde dessa quarta-feira (2/3). O animal foi flagrado em um ribeirão nas proximidades do Bairro Cascatinha. Ele não foi resgatado, mas foi direcionado para uma mata próximo ao local. Já na manhã desta quinta-feira (3/3), a animal estava mais próximo à área urbana e foi resgatado pelos bombeiros.

“O filhote de cervo estava saudável e bem agitado. Não foi possível capturar e nem era necessário. A equipe o direcionou para uma área de mata que, ao que tudo indica, ele fica. Moradores confirmaram que ele fica lá. A gente evita tirar ele do habitat, a não ser que estivesse ferido, o que não era o caso”, esclareceu o tenente Júlio Alves, que estava no comando do turno dos bombeiros.

Na manhã de hoje (3/3), os militares voltaram ao local para capturar o veado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava mais próximo ao centro urbano. “Fomos ao mesmo local, onde o veado estava ontem, próximo ao posto. E conseguimos, utilizando cambões, fazer a captura. A guarnição está deslocando nesse momento para realizar a soltura do animal em seu habitat natural", afirmou.

Bombeiros só resgataram o veado no dia seguinte (foto: CBMMG/Divulgação)

Ainda segundo os bombeiros, moradores informaram que havia mais veados nas proximidades onde o animal foi capturado. “A guarnição compareceu ao local e não encontrou nenhum animal da mesma espécie”, ressaltou.