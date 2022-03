COVID em Minas: 51 pessoas morrem nas últimas 24h

Ocupação de leitos em enfermarias do SUS por paciente de COVID segue em 86% (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Minas Gerais registrou 51 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas. Os dados podem ainda estar desatualizados em virtude do feriado de Carnaval, já que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) depende das notificações de cada prefeitura. Ao todo, desde o início da pandemia, são 59.698 óbitos.

De forma mais lenta, mas ainda acentuada, as confirmações continuam crescendo. Até agora, mais de 3,2 milhões de pessoas testaram positivo para o coronavírus em Minas Gerais, sendo que 166 entre ontem e hoje.

As internações também estão estáveis. A ocupação de leitos em enfermarias do SUS segue em 86%, e a de pessoas com COVID-19 ou suspeita está em 7,4%. Em relação aos casos mais graves da doença, a taxa de ocupação dos leitos UTI no estado está em 61%, enquanto a de leitos exclusivos para COVID é de 30%.

Mais de 1 milhão de pessoas em Minas ainda não receberam a segunda dose de vacina contra a COVID, enquanto 6.895.127, cerca de 42%, já receberam a dose de reforço. No público infantil, tem-se uma das mais baixas adesões à vacina: somente 50,2% desta faixa etária já se vacinaram com a primeira dose.





