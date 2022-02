Chove forte em BH nesta tarde; há relatos de inundação e queda de árvores

Chove forte na tarde desta segunda-feira em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)

Chove forte em diversas regiões de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (21/2).

Por volta das 17h, a Defesa Civil Municipal informou sobre a possibilidade de inundação na Regional da Pampulha. Isso porque havia risco de transbordamento dos córregos Ressaca e Coqueiros.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para risco de inundações e para a possibilidade de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento.



"Evite trafegar pela Rua Jacques Morais, nos cruzamentos com Rua Real Madrid, Avenida Herácilito Mourão Miranda no cruzamento com Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo", informou o órgão.



Entretanto, por volta das 17h32, a Defesa Civil informou que o nível da água abaixou e as vias já estavam desbloqueadas.



Próximo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), moradores relataram que a chuva ainda era fraca, mas com muitos trovões.



No mesmo horário, chovia extremamente forte na Região Centro-Sul e forte na Pampulha. Nos bairros Serra e São Lucas, a tarde foi marcada por tempestade.



Em razão das fortes chuvas que atingiram a região, a Defesa Civil atualizou o alerta de risco geológico: a Região Centro-Sul está com risco vermelho. Já a Noroeste está com risco moderado.





Chuva forte no Bairro São Lucas (foto: Roger Dias/EM/DAPRESS)

Chuva no Bairro Buritis nesta tarde (foto: WhatsApp/Reprodução)

A Defesa Civil de Belo Horizonte já havia emitido um alerta, na manhã de hoje, para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais, até as 8h de amanhã.

Recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Fonte: Defesa Civil de BH

Chovia moderado na Região Barreiro e Oeste. No Bairro Buritis, na Região Oeste, moradores foram surpreendidos pas rajadas com raios.Na Estação Cercadinho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há registros de que as rejadas acima de 60 km/h entre 16h e 17h.Por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros foi chamado na Rua José Vieira Brandão, 160, Bairro São João Batista.De acordo com o solicitante, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica e um veículo que estava estacionado. Segundo os bombeiros, impossibilitada de sair devido ao risco de eletrocussão. A Cemig foi acionada para desligar a rede.No Bairro Glória, pessoas estão presas em um restaurante na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. Segundo a pessoa que fez o chamado, a água está na ''altura das canelas'', e as pessoas estão sem ter para onde sair. Bombeiros estão a caminho.