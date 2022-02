MG terá aumento de temperatura com pancadas de chuva ao longo da semana

MG terá aumento de temperatura com pancadas de chuva ao longo da semana

Divinópolis registra dois tremores de terra no fim de semana

Divinópolis registra dois tremores de terra no fim de semana

Com pandemia, ingresso no ensino a distância supera modelo presencial

Com pandemia, ingresso no ensino a distância supera modelo presencial