Mais de 80 cidades mineiras estão sob alerta de temporais nesta segunda

Para esta segunda-feira (21/2), a previsão do tempo em Minas é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira, Oeste, Metropolitana, Rio Doce e Zona da Mata.



Já no Noroeste, Norte e Jequitinhonha, céu nublado a parcialmente´nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Veja as cidades sob alerta