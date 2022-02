Previsão indica pancadas de chuva à tarde em toda Minas Gerais nesta terça

Terça-feira é de pancadas de chuvas em todo o estado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Sem trégua nas chuvas, os mineiros têm mais um dia com possibilidade de pancadas de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (22/2), a previsão indica chuva em todo o estado, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana.









A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 34ºC e a mínima registrada foi de 12.9º, em Monte Verde, no Sul de Minas.





O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo indica que a partir de amanhã o tempo deve apresentar algumas mudanças no estado.





"A partir de amanhã já começa a reduzir as chuvas, ficando mais concentrada no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte vai ser mais condição de possibilidade de chuva com as temperaturas subindo, com máxima de 30ºC", explica Claudemir.

Acúmulo de chuva em Belo Horizonte

Na capital mineira, todas as regiões de BH superaram a média de chuvas para fevereiro e muitas se aproximam de superar o dobro da expectativa. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, no Centro-Sul, Nordeste e Norte já choveu mais que o dobro. As regiões Leste, Noroeste, Oeste e Pampulha também se aproximam do dobro do acúmulo de chuva esperado.





Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h20 desta terça-feira (22/2):





Barreiro - 271,6 (145%)

Centro Sul - 414,7 (229%)

Leste - 351,4 (194%)

Nordeste - 375,6 (207%)

Noroeste - 356,6 (197%)

Norte - 377,2 (208%)

Oeste - 353,8 (195%)

Pampulha - 350,2 (193%)

Venda Nova - 503,8 (278%)





Média Climatológica de fevereiro: 181,4mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





*Estagiário sob supervisão