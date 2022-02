Ataque de vândalos termina em perda de mil vacinas em Ribeirão das Neves

Mil doses de vacinas são perdidas após violação no quadro de energia de posto de saúde em Ribeirão das Neves (foto: PMMG/Reprodução )



Segundo a Polícia Militar, o prejuízo foi detectado logo pela manhã, quando os servidores chegaram para trabalhar no local. Eles disseram aos policiais que encontraram o padrão de energia da unidade arrombado e desligado. Ao menos mil doses de vacinas - 600 contra a COVID-19 e 400 de outras modalidades - se perderam em Ribeirão das Neves, na Grande BH, após um ato de vandalismo na Unidade Básica de Saúde (UBS) San Genaro.Segundo a Polícia Militar, o prejuízo foi detectado logo pela manhã, quando os servidores chegaram para trabalhar no local. Eles disseram aos policiais que encontraram o padrão de energia da unidade arrombado e desligado.









Ao Estado de Minas, a sargento explicou que o padrão de energia fica ao lado de fora da UBS. A PM suspeita de que a violação tenha ocorrido durante a madrugada.





Os usuários do centro de saúde estão sendo encaminhados para outros postos da cidade. As vacinas deterioradas foram repassadas à central de saúde de Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves. Até o fim do dia, as mil doses devem ser transportadas para Belo Horizonte, onde serão descartadas.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ribeirão das Neves ainda não se pronunciou sobre o caso.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.