Mais 429 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas nas últimas 24h, em MG

Casa alagada em Mateus Leme, na Grande BH, nessa terça-feira (15/2) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ) A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgou novo boletim sobre as pessoas afetadas pela chuva em Minas Gerais nesta sexta-feira (18/2). Segundo a Cedec, são 64.962 pessoas fora de suas casas, sendo 55.825 desalojadas e 9.137 desabrigadas no estado. Ontem (17/2), o número total de afetados era de 64.533.









Já desalojados são pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas que se deslocam para casa de parentes ou amigos.





Até ontem, a situação de municípios em situação de emergência no estado era de 425 cidades. Nas últimas 24 horas, mais uma cidade decretou situação de emergência, agora são 426.





Além disso, o estado contabilizou mais uma morte em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, agora são 27.



O número de óbitos pode aumentar já que as 10 mortes decorrentes do acidente em Capitólio não foram e não serão computadas no balanço do período chuvoso até o encerramento das investigações.





*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte