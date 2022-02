Mineiros terão fim de semana de fortes chuvas; veja a previsão para BH

Mineiros terão mais um fim de semana de fortes chuvas - Vista do Villa da Serra em Nova Lima (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Os mineiros terão mais um final de semana de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a previsão do órgão, a tendência para os próximos dias é de chuva forte em diversas regiões do estado.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu alerta de pancadas de chuvas válido até sábado (18/2). "Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sábado (19)", comunicou o órgão.









As regionais Venda Nova, Norte e Nordeste estão em risco geológico considerado "forte". Nessas regiões, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas foi de 70mm ou mais.

Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram a média de chuvas para fevereiro e algumas se aproximam de superar o dobro da expectativa. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, já choveu mais que o dobro. As regiões Centro-Sul, Nordeste e Norte também se aproximam do dobro do acúmulo de chuva esperado.





Confira o acumulado de chuvas em fevereiro:





Barreiro - 243 (134%)

Centro Sul - 348 (192%)

Leste - 287,8 (159%)

Nordeste - 344,4 (190%)

Noroeste - 284,6 (157%)

Norte - 348,6 (193%)

Oeste - 292,6 - (162%)

Pampulha - 299,6 (165%)

Venda Nova - 435,4 (240%)

Média Climatológica de fevereiro: 181,4mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Chuvas no estado





O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo indica que em todo o estado há possibilidade de chuvas. "Céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas em todas as regiões de Minas Gerais. Há previsão de chuvas fortes na Região Central, Metropolitana, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Noroeste e Norte de Minas Gerais", explica o meteorologista.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 34ºC e a mínima registrada foi de 11.8º, em Monte Verde, no Sul do estado.





E o fim de semana?





Os mineiros terão mais um fim de semana de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas a qualquer hora. "No sábado teremos chuva forte em todo o Centro, Leste e Norte de Minas. No domingo no Noroeste, Região Central de MG, Vale do Aço e Vale do Rio Doce", explica Claudemir.





Em Belo Horizonte, no sábado (18/2), a mínima prevista é de 17º e máxima de 26º. Já no domingo, mínima 18º e máxima 26º.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais