Comércio do Vale do Aço vai fechar as portas no carnaval

O comércio de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, fechará as portas durante o carnaval e na Quarta-feira de Cinzas. Apenas estabelecimentos do gênero alimentício e serviços essenciais estarão abertos.

Já as chamadas “lojas de ruas”, aquelas que fizeram horário especial de Natal em 2021, nas três cidades da região, fecharão no sábado (26/2), às 13h, e retomarão as atividades na quinta-feira (3/3).

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços do Vale do Aço (Sindcomércio), José Maria Facundes, acredita que o comércio alimentício ficará movimentado por conta das confraternizações particulares.

“A maioria dos tradicionais carnavais de Minas Gerais foi cancelada, assim, as pessoas viajarão menos, mas não deixarão de promover confraternizações. Com esse fluxo maior de pessoas na região, a expectativa é de que as empresas de gênero alimentício registrem ótimas vendas, não só de bebidas e carnes, mas em todas as gôndolas”, afirmou Facundes.



Outras informações sobre o funcionamento do comércio nesses dias podem ser obtidas por meio dos telefones do Sindcomércio nas três principais cidades do Vale do Aço: 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490.