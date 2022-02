Sindlojas tentará nova cartada para comércio de BH abrir no carnaval

Prefeitura de BH espera comércio aberto no carnaval (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas) emitiu comunicado nesta terça-feira (15/2) informando que foi agendada uma reunião com o sindicato dos trabalhadores no comércio, para esta quarta-feira (16), às 14h. O encontro servirá para discutir novamente a possível abertura das lojas na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de Cinzas com a convocação dos trabalhadores do setor.

O prefeito Alexandre Kalil fez um apelo aos comerciantes para que abram suas lojas normalmente durante o que seria o feriado. Por outro lado, o Sindilojas já tinha informado que sua programação de abertura dos estabelecimentos será baseada na convenção coletiva de 2022 e que apenas o sábado (26/02) será considerado dia normal de trabalho para os funcionários.

A convenção da categoria estabelece o seguinte funcionamento do comércio no carnaval:

26/02 - Sábado - Funcionamento normal

27/02 - Domingo - Não haverá expediente (compensação antecipada do feriado de 21 de abril)

28/02 - Segunda-feira - Não haverá expediente (Dia do Comerciário)

01/03 - Terça-feira - Não haverá expediente

02/03 - Quarta-feira - Não haverá expediente antes das 12h