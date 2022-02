Prefeitura de BH cancela carnaval com Então, Brilha e Volta, Belchior

Espaço Catavento Cultural estava fechado no fim da tarde deste domingo (13/2) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) interditou a Festa 'Jabu Folia', no Catavento Cultural. A folia teria shows dos blocos carnavalescos Volta, Belchior e Então, Brilha! neste domingo (13/2) , no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste da Cidade. A informação foi confirmada pela PBH e pela equipe do "Volta, Belchior" nas redes sociais.O evento deste domingo tinha sido organizado pelo grupo Quintal da Jabu. A programação previa ainda apresentações do DJ Eddy Alves e da cantora Bárbara Faria, com participações de Cruvinel e Lucas Faria.procurou a Prefeitura de BH para obter informações a respeito da interdição do espaço. O poder Executivo informou em nota que a organização do evento "não tomou as providências para o licenciamento" da festa. Confira a íntegra da nota da PBH:

"O evento poderia ter ocorrido mediante licenciamento, nos termos da legislação vigente. O promoter do evento foi notificado previamente, mas não tomou as providências para o licenciamento, oportunidade na qual são avaliadas as condições sanitárias e de segurança dos participantes, não deixando alternativa para a fiscalização, a não ser a sua interdição".





Carnaval de rua está suspenso

Sem desfiles no carnaval de rua de BH em 2022 , proibidos para evitar aglomerações, os blocos têm buscado alternativas para fazer um carnaval com segurança em tempos de COVID-19. Os grupos participantes da festa deste domingo não participaram da organização do evento.

Em dezembro último, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que a prefeitura aventa a possibilidade de promover uma "micareta" no meio deste ano. A folia está condicionada à melhora dos índices da COVID-19 na cidade.

"Não tem carnaval e réveillon com dinheiro público. Ponto. Agora, o que podemos fazer, se estiver tudo lindo em julho: uma micareta, um carnaval. Põe quatro milhões de pessoas na rua. A prefeitura vai ajudar, vai bancar, o setor privado, que nós temos concorrência, vai entrar também. Isso é outra coisa", afirmou, à época.

O poder público municipal planeja lançar editais em abril do próximo ano para incentivar que blocos carnavalescos se armem para festas fora de época.

Histórico

O Volta, Belchior foi criado em 2016, no Bairro de Santa Tereza, para reverenciar o artista cearense e suas canções de grande beleza poética e compromisso social. O nome do bloco foi escolhido numa referência ao fato de Belchior ter abandonado sua carreira e rompido com a sociedade, ausentando-se dos palcos e refugiando-se no Sul do Brasil durante uma década.O Então, Brilha! desfila no Centro de BH, partindo da Rua Guaicurus. O bloco faz parte do renascimento do carnaval de rua da capital. Diversidade, igualdade e liberdade são os lemas.