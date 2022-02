Blocos Então, Brilha! e Volta Belchior se unem para 'pré-carnaval', em BH

Desfile do Então, Brilha! em 2020, um mês antes de a pandemia fechar a cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois grandes blocos tradicionais do novo carnaval de Belo Horizonte decidiram se juntar para levar a energia do trio elétrico para o palco do Jabu Folia, no Catavento Cultural, que fica no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste da capital. Volta Belchior e Então, Brilha! prometem um grande show.



Sem desfiles de rua, proibidos para evitar aglomerações, os blocos buscam alternativas para fazer um carnaval com segurança em tempos de pandemia.



Segundo os organizadores da festa, o evento é completamente coberto para caso de chuva e é obrigatória a apresentação do cartão de vacina na entrada. O local segue todos os protocolos sanitários para a segurança e saúde do público.





O grupo tem arrastado milhares de pessoas em seu cortejo, levantando a bandeira da diversidade, igualdade e liberdade





O Volta Belchior foi criado em 2016, no bairro de Santa Tereza, para reverenciar o artista cearense e suas canções de grande beleza poética e compromisso social. O nome do bloco foi escolhido numa referência ao fato de Belchior ter abandonado sua carreira e rompido com a sociedade, ausentando-se dos palcos e refugiando-se no Sul do Brasil durante uma década.Após a morte do cantor, em 2017, o compromisso do Volta Belchior passou a ser ajudar a perpetuar e difundir a obra do artista. Em seus shows, eles interpretam mais de 20 canções do Belchior adaptadas para ritmos carnavalescos."Brilhar pra sempre, brilhar como um farol, brilhar com brilho eterno, gente é pra brilhar." Essa é a canção que toma conta da rua e faz parte do cortejo do Então, Brilha!, bloco que nasceu junto com o carnaval da cidade.Volta Belchior e Então, Brilha! no Jabu FoliaData: Domingo 13/02Horário: a partir de 14 horasLocal: Catavento Cultural - Rua Ozanam, 711, bairro Ipiranga Ingressos no link https://www.sympla.com.br/evento/jabu-folia-entao-brilha-voilta-belchior-domingo-13-02-catavento-cultural/1481108?token=71a28ddeabf2f5ad20da9612311d2cce