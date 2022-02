Prepare o guarda-chuvas: Minas está sujeita a temporais nos próximos dias

Chuvas devem ocorrer em parte dos dias desta semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 3/2/22)

Atenção redobrada com o passar dos dias

BH: chuvas dão o tom em fevereiro

Minas Gerais deve ter pancadas de chuva durante a semana que começou neste domingo (13/2). Apesar de temperaturas relativamente quentes, com os termômetros podendo marcar 30° C, há chance de temporais isolados em parte dos dias.Apesar do sol dar as caras, a tendência é que as nuvens deixem parte do céu encoberto. Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, o tempo deve ficar firme, mesmo, apenas no próximo fim de semana."Nesta semana, não vamos ter aquela chuva intermitente, mas a previsão é de calor e com condições favoráveis a chuvas nas tardes", disse, aoHoje, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem variar entre 17° e 26°C em Belo Horizonte. Há possibilidade de chuvas durante a noite. Sete regiões da cidade estão em alerta e sob risco de deslizamentos. Trovoadas também podem ocorrer. O alerta de temporais se estende a todo o estado.Esta segunda (14), segundo o Inmet, terá temperatura mínima de 16°C, com máxima de 27°C na capital. Manhã e tarde terão céu encoberto, com possibilidade de chuva. À noite, mais pancadas isoladas no radar, com trovoadas. Em Uberlândia, no Triângulo, onde a temperatura deve ficar entre 20° e 29°C, também há temor por tempestades.Em novo dia nublado e sujeito a chuvas e trovões, a terça-feira (15) poderá ter mínima de 17° e máxima de 27°C. Para o segundo dia útil desta semana, o número de cidades do estado impactadas por possíveis chuvas aumenta. esmo em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, onde a máxima estimada é de 31°C, há a possibilidade de uma carga d'água.Para a quarta (16), o prognóstico é o mesmo, mas os termômetros belo-horizontinos devem oscilar entre 18°C e 26°C. Em Varginha, no Sul de Minas, os termômetros podem chegar a 29°C.Na quinta (17), Belo Horizonte também pode ter pancadas de chuva isoladas, novamente acompanhadas por trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 16°C; a máxima, de 25°C. No dia, parte do estado pode estar sujeita a chuvas ainda mais fortes. Em Januária (Norte), por exemplo, o clima será de muitas nuvens e, possivelmente, de pancadas constantes.

Ontem, a Defesa Civil de Belo Horizonte confirmou que os temporais ocorridos nos primeiros 12 dias deste mês ultrapassaram o volume de chuvas previsto para os 29 dias de fevereiro. A média climatológica esperada para fevereiro era de 181,4 milímetros de chuva.





Somente no Barreiro, choveu 186,2 milímetros de 1º de fevereiro ao meio-dia do sábado - 102,6% acima da média. A regional com o maior volume é Venda Nova, com 361,6 milímetros de chuva em menos de duas semanas.

Acumulado de chuvas nas nove regionais de BH em fevereiro



Barreiro 186,2 (102,6%)

Centro Sul 269,7 (148,7%)

Leste 219,4 (120,9%)

Nordeste 227,8 (125,6%)

Noroeste 247,4 (136,4%)

Norte 260,2 (143,4%)

Oeste 234,8 (129,4%)

Pampulha 257,6 (142,0%)

Venda Nova 361,6 (199,3%)

(Colaborou Cristiane Silva)