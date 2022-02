Ipsemg abre inscrições para contratar técnicos de enfermagem em BH

Ipsemg credencia técnicos de enfermagem para unidade em BH (foto: CEMMG / Reprodução)

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) abriu inscrições para contratação de técnicos de enfermagem. Os profissionais selecionados terão carga horária de 40 horas semanais, em regime de plantões de 6h ou 12h, para trabalharem no Hospital Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte.

O salário pode chegar a R$ 2,5 mil mensais. Os candidatos devem entregar a documentação exigida no edital no Departamento de Gestão de Pessoal da Rede Própria, no próprio hospital, na entrada pela Alameda Ezequiel Dias, n° 225, em frente ao Parque Municipal. O prazo termina na próxima terça-feira (15), das 9h às 16h.

Confira as etapas do processo

Entrega do requerimento de credenciamento acompanhado de toda a documentação;

Análise documental;

Habilitação;

Inabilitação ou Habilitação e divulgação dos nomes de prestadores habilitados;

Contratação conforme necessidade do Ipsemg;

Acompanhamento da execução do contrato.

O edital completo e fichas estão no site do Ipsemg.

Com informações do Governo de Minas