BH aplica dose de reforço em pessoas de 39 anos nesta sexta (11/2); veja

O reforço é aplicado em pessoas com 4 meses de diferença da segunda dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte convoca, nesta sexta-feira (11/2), as pessoas de 39 anos para receber a dose de reforço contra a COVID-19, cuja a data da segunda dose tenha completado 4 meses. Além desse público, também poderão se vacinar com a primeira dose as crianças já convocadas.