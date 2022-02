Vingança motiva morador de rua a assassinar outro desabrigado

Crime ocorreu no Bairro São Benedito, um dos mais populosos de Santa Luzia (foto: Redes sociais)

Mais um crime entre moradores de rua, desta vez, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem identificado apenas por “Thiago” foi assassinado a socos e pontapés na cabeça, no local onde costumava passar a noite, na Rua Alvorada, no Bairro São Benedito.

Isso foi de madrugada. Uma viatura da PM, comandada pelo cabo Rudney, da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Santa Luzia, foi enviada para o local. “Disseram, via rádio, que havia um homem caído no referido endereço. Quando chegamos ao local, percebemos sangue saindo pela orelha e nos olhos do homem. Verificamos e percebemos que estava morto. Acionamos, então, a perícia e o rabecão da Polícia Civil”, disse.

Os militares permaneceram no local. Não puderam sair até que o corpo fosse retirado. E graças à perspicácia dos policiais, acabaram desvendando o crime e prendendo o autor. “Dois homens, maltrapilhos, parecendo moradores de rua, se aproximaram, e perguntaram o que tinha acontecido ao homem que estava ali, caído. Falamos que estava morto e um deles deixou o local, o outro, Seu Raimundo”, permaneceu e nos contou que era companheiro da vítima. Que ambos costumavam dormir naquele local”, contou o cabo Rudney.

Seu Raimundo contou que ele e Thiago estavam dormindo, quando um terceiro, Warley Alves Costa, de 32 anos, se aproximou e começou a agredir Thiago, que estava dormindo, com chutes na cabeça e socos. Em seguida, deixou o local.

Vingança

Os policiais iniciaram, então, uma busca nas proximidades e conseguiram localizar Warley, que, em princípio, negou o crime. “Mas dissemos a ele que havia câmeras de filmagens nas redondezas e que elas mostravam-no agredindo a vítima. Nesse momento, ele assumiu o crime”, conta o cabo.

A motivação para o crime, segundo o policial, seria que Thiago teria ameaçado matar Warley com uma faca e ele, com medo, decidiu matar o rival antes que fosse morto.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Santa Luzia, para onde Warley foi levado, e o corpo de Thiago para o Instituto Médico Legal (IML), que tentará a identificação completa de seu nome e tentará localizar a família.