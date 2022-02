Instituto quer rescisão de contrato com hospital de Frutal, em Minas

O Hospital Frei Gabriel atende pacientes de Frutal e também de cidades de sua microrregião (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Depois de apenas um mês de atuação na gestão do Hospital Frei Gabriel, o Instituto Mahatma Gandhi, vencedor de licitação ocorrida no início desse ano, solicitou nesta terça-feira (8/2), rescisão de contrato com a Prefeitura de Frutal.

O prefeito Bruno Augusto de Jesus Ferreira disse em coletiva que foi surpreendido com o pedido.

“São situações que nós já havíamos explicado para a empresa que não resolveríamos do dia para a noite. Estou há um ano como prefeito de Frutal e primeiro eu acertei as dívidas trabalhistas. Agora vamos começar a mexer na estrutura do prédio”, complementa o prefeito de Frutal.

Ainda sobre os motivos da rescisão com a empresa, ele declarou que, quando assumiu a pasta da Saúde, devido a algumas divergências administrativas , chamou a direção do Instituto Mahatma Gandhi para sentar e poder alinhar algumas questões.

“E além da semana passada, eles também não vieram a Frutal nesta semana. E depois nos passaram que não têm mais interesse de gerir o Hospital Frei Gabriel”, contou.

Ainda conforme o prefeito de Frutal, nesse momento o próprio governo municipal vai assumir a gestão do Hospital Frei Gabriel, mas ainda é preciso alinhar com a direção do instituto como vai ser a transição de gestão.

“Ainda tem um período de transição e um período dos acertos trabalhistas".

"A nossa vontade e nosso intuito é a prefeitura assumir a gestão do hospital e montar uma equipe forte para garantir um serviço de qualidade à população frutalense”, ressaltou Bruno Augusto.

Mas, antes disso, a prefeitura de Frutal vai precisar aguardar uma decisão da Justiça, já que existe a possibilidade da empresa classificada em segundo lugar na licitação do início desse ano assumir a gestão do Frei Gabriel.

A reportagem tentou contato com a direção do Instituto Mahatma Gandhi, mas não obteve retorno.

Reportagem em atualização.