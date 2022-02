Motorista morre em grave acidente com caminhão em Paracatu

Motorista da pick-up Strada morreu ao bater o veículo de frente com um caminhão (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária )

Um homem de 30 anos, motorista de uma pick-up Strada, morreu na tarde desta terça-feira (8/2) ao bater o veículo de frente com um caminhão no km 132 da rodovia MG-188, em Paracatu, na Região Noroeste de Minas.

A Polícia Rodoviária deparou com os veículos acidentados em patrulhamento pelo trecho. Um jovem passageiro de 19 anos, que estava na pick-up, foi socorrido com escoriações leves no braço. O motorista do caminhão, de 38 anos, nada sofreu.

O passageiro da Strada relatou aos militares que o condutor do veículo de passeio tentou ultrapassar um caminhão, mas acabou batendo de frente com outro veículo de carga que vinha no sentido oposto.

O condutor do caminhão disse que seguia em direção a Paracatu quando a pick-up Strada tentou realizar uma manobra de ultrapassagem, mas não conseguiu completá-la e bateu de com o seu caminhão.

O caminhoneiro realizou teste com o etilômetro e nada foi constatado.