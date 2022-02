Nível do Rio Doce chega à cota de 'Atenção' em Governador Valadares

Rio Doce nas ruas do Bairro São Paulo, em janeiro de 2022, durante a última enchente (foto: Tim Filho) A população ribeirinha de Governador Valadares, em Minas Gerais, voltou a olhar para o Rio Doce, cujo nível subiu muito e chegou à cota “Atenção”. Durante a terça-feira (8/2), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMDEC) tranquilizou os moradores dos bairros da margem esquerda do rio, informando que não há previsão de enchente, pelo menos até o momento.

Na última medição divulgada pela Defesa Civil, o nível do rio estava em 1,76 metro na régua do SAAE, por volta de 21h desta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, a tendência é que durante a noite o nível se mantenha estabilizado, sem previsão de sair do seu leito.

A previsão climática feita pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Campus Governador Valadares, registrou que, a partir deste mês de fevereiro, inicia-se o penúltimo mês da estação chuvosa (2021-2022) que se estende até março. Historicamente, segundo a análise do IFMG, as menores cotas pluviométricas (chuva) mensais, de toda estação são registradas no mês de fevereiro.

O boletim com a previsão climática informou também que em fevereiro é comum a região ficar sob as influências de sistemas atmosféricos, como a umidade provinda da Amazônia, por influência da Massa Equatorial Continental-MEC.

As chuvas que estão caindo nos municípios da bacia do Rio Doce são um fator de preocupação para os moradores dos bairros ribeirinhos em Governador Valadares.