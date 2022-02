Secretária de Saúde de Frutal é exonerada e prefeito assume a pasta

Prefeito de Frutal, Bruno Augusto (PP), durante coletiva à imprensa local na manhã desta quinta-feira (3/2) (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Devido a questões administrativas e de gestão, a secretária de Saúde de Frutal, Lamonise Ribeiro, foi exonerada na quarta-feira (2/2) e o prefeito Bruno Augusto de Jesus Ferreira (PP) vai assumir a pasta. "Administração pública é isso. Se a gente não gostou desse caminho, a gente procura outro para atender a população”, disse o prefeito nesta quinta-feira (3/2), durante coletiva à imprensa local.

Bruno Augusto não confirmou o nome do novo secretário da pasta, mas disse que já há alguns nomes em análise. “Agora nós vamos estudar com calma e com tempo para depois, em breve, convidarmos esta outra pessoa para assumir a pasta. Enquanto isso, eu vou continuar os trabalhos e organizar algumas coisas na pasta da saúde, que é muito complexa, e depende de uma triangulação entre município, Estado e Governo Federal”, declarou.

A ex-secretária de Saúde de Frutal, Lamonise Ribeiro, disse, em entrevista ao Blog do Portari, que acatou sua exoneração com a certeza de dever cumprido. “O bom líder é aquele que ensina a equipe como fazer e foi isso que fiz. Peguei na mão, ensinei, sequei as lágrimas, puxei para mim a responsabilidade pelos erros e hoje, embora não seja a equipe perfeita, entrego a secretaria com pessoas minimamente capacitadas para as funções para as quais deleguei”, declarou.

Sobre a situação da Secretaria de Saúde de Frutal para 2022, Lamonise Ribeiro afirmou que começa o ano com as contas do Fundo Municipal de Saúde com recursos suficientes para a nova gestão reestruturar toda a rede de atenção primária.

“Além disso, o hospital (Municipal Frei Gabriel) já tem assegurado o convênio para cinco leitos de psiquiatria, o CAPS tem recursos para implantação dos programas de melhorias, o CEAE (viva vida) será elevado para nível III como referência para as 11 cidades e o CEO também dispõe de muito recurso em conta”, citou.