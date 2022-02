Frota protocola projeto para exigir comprovante de vacinação nas eleições

Deputado federal Alexandre Frota (PSDB/SP) (foto: Cleia Viana/Camara dos Deputados) O deputado federal Alexandre Frota (PSDB/SP) pretende que apenas pessoas vacinadas contra covid-19 possam votar nas eleições presidenciais deste ano. Logo no primeiro dia do ano legislativo, o parlamentar ex-bolsonarista protocolou um projeto de lei para exigir que os eleitores apresentem o comprovante vacinal antes de votar.





Segundo a justificativa do PL 27/2022, não faz mais sentido que ainda existam pessoas que não se vacinaram no Brasil. “Os imunizantes foram adquiridos em número suficiente para todas as pessoas. O ato de não se vacinar é extremamente prejudicial a toda a população, pois como sabemos a contaminação deste vírus é extremamente rápida”, diz o texto do projeto.





O deputado ainda cita o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro (PL) na justificativa do projeto. “O negacionismo da eficácia da vacina não tem qualquer comprovação científica e vamos mais longe, o atual presidente afirmou que a vacina causaria AIDS, isso é um absurdo sem precedentes na história do nosso país. Precisamos de todos os cidadãos vacinados, seja o que for necessário fazer, o Poder Legislativo tem a obrigação de tornar lei, precisamos salvar a vida e inclusive nosso sistema de saúde”.