Barroso admite que impeachment de Dilma ocorreu por motivações políticas

Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Flickr/STF)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi causado por falta de apoio político. Em artigo para a edição de estreia da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), o magistrado apontou que "o motivo real" para o afastamento da petista não foi por conta das “pedaladas fiscais”, como foi alegado no processo.