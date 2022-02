Homem se passava por oficial da Marinha para aplicar golpes

Momento da prisão do estelionatário, que se passava por oficial da Marinha, em Araxá (foto: PCMG/Divulgação )

Um homem de 27 anos, que se passava por oficial da Marinha do Brasil, para aplicar golpes de estelionato, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Campos Altos, no Alto Paranaíba, na noite de segunda-feira (7/2), em Araxá, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações da polícia, na última denúncia registrada, ele teria realizado uma transferência bancária da conta da vítima para uma outra que ele abriu com documentos falsos, provocando um prejuízo de R$ 5 mil.

Ao consultar a ficha do golpista, os policiais descobriram uma série de crimes cometidos pelo homem, que é natural do Rio de Janeiro e estava foragido.

Os policiais procuram, agora, por outras possíveis vítimas do falso militar da Marinha, em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O preso foi encaminhado para o sistema prisional.