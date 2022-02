PRF persegue carro clonado e encontra R$ 30 mil em cosméticos furtados

Carro foi furtado em novembro de 2021, em Uberlândia (foto: Divulgação/PRF) Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de R$ 30 mil em produtos furtados, após perseguição, na madrugada desta terça-feira (8/2), em Uberlândia. Ele foi detido com um carro clonado, que também era produto de crime. Outras três pessoas são procuradas e o grupo pode estar envolvido com uma série de furtos e roubos no município do Triângulo Mineiro.



Foi durante o patrulhamento que equipes da PRF avistaram um veículo com quatro homens. O motorista desobedeceu a ordem de parada, o que gerou perseguição na rodovia BR-050, dentro do perímetro urbano de Uberlândia. Foi montado um cerco, com apoio da Polícia Militar (PM).



O veículo recuperado havia sido furtado em Uberlândia em novembro de 2021 e nele estavam placas de um outro veículo registrado no estado do Rio Grande do Sul. No interior do carro estavam diversos produtos cosméticos, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil.



O suspeito preso tem diversas passagens por roubo e tráfico de drogas e o carro em que estava está relacionado a várias ocorrências de roubos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Uberlândia desde que foi furtado.