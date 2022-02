Imagens mostram pai e filha antes de menina ser jogada em rio; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram momentos antes da criança ser jogada pelo pai no Rio Piranga, em Ponte Nova (foto: Reprodução/Redes Sociais) Imagens de câmeras de segurança mostram os momentos que antecederam um crime que aconteceu na Zona da Mata mineira, no último sábado (5/2), quando um homem de 26 anos jogou a filha, de 6, de uma ponte no Rio Piranga, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais.

Pelo local, populares passavam normalmente e poucos percebem a ação do indivíduo. Alguns segundos depois, carros passam com mais intensidade e pessoas começam a perceber algo próximo do local.

Buscas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está empenhado no caso desde sábado (5/2). O terceiro dia de buscas pelo pai e a filha começou nesta segunda-feira (7/2) por volta das 9h30 da manhã.

Os militares realizam as buscas por toda a extensão do Rio Piranga com uso de barcos em pontos profundos e áreas de remanso.

Por terra, as equipes mantêm o trabalho às margens do córrego.

Corpo de Bombeiros de MG, intensificam procura pela criança e homem, nesta segunda-feira (7/2) (foto: foto: CBMMG/Reprodução)

Motivação

A suspeita, segundo a Polícia Militar e as equipes que investigam o caso, é que o homem não aceitou a separação com a mãe da garota e, por isso, cometeu o crime.

O casal estava junto há sete anos – no celular da mãe, os bombeiros encontraram uma mensagem, enviada no sábado (5/2), que dizia que ele iria se matar junto com a menina.

Até a publicação desta reportagem, os dois corpos não foram encontrados pelo CB de Minas.