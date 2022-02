Postagem da prefeitura de Mariana diverte pessoas e chama atenção de Xamã

Uma publicação nas redes sociais da prefeitura de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, divertiu as pessoas na tarde desta segunda-feira (7/2). A equipe de marketing da prefeitura usou trechos de músicas do rapper carioca Xamã e de uma entrevista em que o cantor pede ao governador que reduza o preço da passagem de ônibus. O vídeo viralizou em poucas horas e chamou a atenção do rapper.

A equipe fez uma montagem dos trechos dos hit’s com a lei da tarifa zero que entrou em vigor na semana passada. A ideia agradou o rapper, que retweetou a postagem, que também teve milhares de visualizações e centenas de compartilhamentos e comentários nas redes da prefeitura.

Uma pessoa comentou que em Mariana o prefeito não abaixou a passagem, ele tirou a passagem, outras postagens convidam o rapper a passear de graça em Mariana. Xamã é sensação do momento e já é atração confirmada no Rock in Rio 2022, após oficar em primeiro lugar nas principais plataformas musicais. Esse é o quinto trabalho do rapper em que pede aos governantes para diminuírem a passagem ”porque o bolso não aguenta".