Pedido de casamento termina com apartamento incendiado em Minas

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Fogo destruiu apartamento (foto: redes sociais) Um caso inusitado aconteceu em Extrema, na Região Sul de Minas, durante o fim de semana! Um apartamento acabou pegando fogo durante um pedido de casamento. O caso aconteceu por volta das 15h30 do último sábado (5/02) em uma edificação multifamíliar de 3 andares, que fica na Rua Presidente Kennedy, no Centro.



O fogo então se alastrou e deixou o quarto em chamas, atingindo móveis e outros cômodos do apartamento. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, três idosas, que estavam em um outro apartamento no terceiro andar, precisaram ser resgatadas após ficarem presas no local. Elas não tiveram ferimentos.



“O incêndio, além de queimar toda a mobília, roupas e objetos pessoais, começou a se espalhar para os outros cômodos, mas foi contido pelos militares. Foram gastos aproximadamente três mil litros de água”, informou o Corpo de Bombeiros.





Infelizmente não há informação se o pedido de casamento aconteceu após o ocorrido e se foi aceito, mas é possível saber que esta será uma data jamais esquecida pelo casal.

(Iago Almeida / Especial para o EM).