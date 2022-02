Jovem de 21 anos morre após ser espancado em Passos

Rapaz de 21 anos foi espancado até a morte; Polícia Civil trabalha no caso (foto: Reprodução )

Depois de um certo tempo, enquanto Murilo aguardava por um amigo que foi buscar o carro, ele foi surpreendido pelo suspeito e outros dois homens, de 25 e 16 anos. De acordo com a PM, os três começaram a agredir Murilo novamente.



A vítima caiu no chão e recebeu um chute no pescoço. Quando a PM chegou, Murilo estava no chão sem sinais vitais. O Samu foi acionado e constatou a morte. A perícia constatou que Murilo morreu devido a ferimentos na cabeça e pescoço.





Um menor suspeito encontrado nas imediações do local onde aconteceram as agressões chegou a ser detido e levado para a delegacia, mas depois foi liberado. A Polícia Civil está realizando diversas diligências para apuração completa dos fatos, individualização da autoria e descoberta da motivação.