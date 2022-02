Mulher é assassinada por sargento da PM durante operação policial

Andressa Cristiane foi morta depois de ser atingida por dois tiros, disparados por um sargento da PM (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O comando do 62º Batalhão de Polícia Militar, de Caratinga, está investigando uma ação policial realizada no fim da noite de domingo (6/2), em São Sebastião do Anta, na Região Leste de Minas, que resultou no assassinato de uma mulher de 40 anos, ferimento causado por faca em um sargento e um homem baleado com dois tiros.

A ação policial começou depois que a Polícia Militar recebeu denúncia de dois roubos consumados em São Sebastião do Anta. Os militares partiram para identificar e capturar os homens que teriam praticado esses roubos.

O sargento que comanda a fração da PM em São Sebastião do Anta se juntou à equipe de policiais com seu automóvel particular e sem farda, e participou da abordagem de pessoas suspeitas em um bar da cidade.

Segundo relato dos policiais, um homem, de 49 anos, vendo a ação policial, “começou a subverter a ordem, obstruindo a ação policial”, conforme descrito no boletim de ocorrências. Esse homem, segundo os policiais, disse que iria à casa dele, mas voltaria para resolver a situação. “Minutos após, o autor retornou portando uma arma de fogo para atentar contra a vida dos militares”, relataram os policiais.

Um soldado, ao ver que o homem estava com o revólver pronto para atirar contra os colegas, fez dois disparos atingindo o braço e o ombro direito do homem. A irmã desse homem, segundo relato dos policiais, pegou uma faca e golpeou o sargento na altura do abdômen.

Mesmo ferido, ele revidou e acertou dois tiros na mulher, identificada como Andressa Cristiane da Silva. Levada para o Hospital São Sebastião, em Inhapim, ela morreu durante atendimento médico.

O sargento foi levado para o mesmo hospital, em Inhapim, sedado e transferido para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde foi atendido e internado para exames e realização de cirurgia. O homem que recebeu dois tiros de um soldado foi levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde ficou internado sob escolta policial.

Reprodução de frames do vídeo sobre a operação policial, divulgado nas redes sociais por moradores de São Sebastião do Anta (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Depois de toda a confusão, moradores de São Sebastião do Anta compartilharam nas redes sociais imagens feitas durante a ação policial, mostrando o sargento em trajes civis, dando tapas e chutes nas pessoas abordadas por ele.

As imagens causaram revolta nas redes sociais e fizeram o comando do 62º BPM se manifestar por meio de nota. “Estão sendo veiculados em mídia social alguns vídeos sobre uma abordagem policial que antecedeu uma intervenção da Polícia Militar na cidade de São Sebastião do Anta, ocorrida durante esta madrugada. Assim que a autoridade judiciária militar tomou conhecimento dos fatos, determinou a abertura imediata de IPM para apurá-los." O caso segue sob apuração das polícias Civil e Militar.