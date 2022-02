PRF recupera 81 caixas de queijo furtadas após carro se acidentar na BR-262

TO

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o acostamento (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu dois homens e recuperou 81 caixas furtadas de queijo gorgonzola, após uma perseguição a um carro na altura do km 473 da BR-262, na manhã desta terça-feira (8/2), em Bom Despacho, na região Centro-Oeste. Os suspeitos se envolveram em um acidente e chegaram a fugir, mas acabaram presos.

Durante uma operação de combate ao crime na rodovia, os agentes visualizaram e deram ordem de parada a um Volkswagen Gol, mas os condutores não atenderam ao comando e empreenderam fuga. Em alta velocidade, o veículo perdeu o controle e invadiu um acostamento.

Os dois ocupantes fugiram pela mata, mas foram presos instantes depois, após rastreamentos pelo local. Durante buscas no interior do automóvel, foi localizada uma carga com 81 caixas de queijo gorgonzola fracionado, que haviam sido furtados.

A ocorrência e os produtos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho.