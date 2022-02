Jovem morre baleado depois de atacar PM no Sul de Minas

Caso é investigado pela polícia em Três Corações (foto: PCMG/divulgação)

Um jovem de 22 anos morreu baleado após atacar um PM durante abordagem no Sul de Minas. Ele estava acompanhado de um amigo, que dirigia o carro entre Três Corações e Cambuquira. Tudo aconteceu depois que o motorista desobedeceu à ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária e a vítima teria ameaçado o militar com um facão.

De acordo com a polícia, Igor Braga Neto, de 22 anos, mora com a família em Três Corações. Na tarde dessa segunda-feira (07/02), ele teria combinado com um amigo de ir a Cambuquira, cidade vizinha.

“E o caso aconteceu durante o trajeto, na MG-167, entre Cambuquira e Três Corações. O motorista, de 27 anos, amigo de Igor, teria pedido aos militares para deixá-los passar. Foi quando Igor, que estava no banco de trás do carro com uma sacola, sacou um facão e atingiu o pescoço de um dos PMs”, explica Alexandra Oliveira, delegada.

Jovem teria ameaçado militar com um facão e foi baleado (foto: Álbum de família)

Consta no Boletim de Ocorrência que o rapaz ainda teria tentado dar mais um golpe de facão no militar. Segundo a PM, foi nesse momento que o policial, então, disparou contra o suspeito. O tiro teria acertado o peito do jovem.

De acordo com a PM, Igor chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Sebastião, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, os militares encontraram maconha e crack na sacola que o jovem carregava. E no carro havia mais drogas.

O motorista foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Três Corações. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.



O corpo de Igor Braga Neto foi sepultado em Três Corações. Familiares pedem justiça pelo caso. “A gente quer explicação do tiro dado pela PM”, diz Roseli Braga, tia do jovem.