Funcionário morre ao cair em tanque de rejeitos de minério, em Itabira

Douglas Maycon Nonato da Cruz, de 33 anos, caiu em um tanque de rejeitos de minério na noite de segunda-feira (7/2) (foto: Reprodução/Facebook) O operador de máquinas Douglas Maycon Nonato da Cruz, de 33 anos, morreu nessa segunda-feira (8/2) ao cair em um tanque com rejeitos de minério na mina Conceição, da Vale, em Itabira, no Vale do Rio Doce.









Os bombeiros foram então acionados e, após o esvaziamento do tanque, desceram com o auxílio de cordas até o fundo da estrutura, onde encontraram o operador já morto.





O corpo foi removido e já passou por procedimentos de perícia. Procurada pela reportagem, a Vale informou que "lamenta profundamente o acidente" e que apura as causas do episódio.





Veja o comunicado na íntegra





"A Vale lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta segunda-feira (7/2), na mina Conceição, no Complexo Itabira, que resultou em óbito de um dos nossos empregados. A Vale se solidariza com os familiares da vítima e dará todo o apoio necessário. As causas do acidente estão sendo apuradas."