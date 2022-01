Filho agride mãe, arranca-lhe os cabelos, e vai preso em Coronel Fabriciano

Mãe de 71 anos agredida por filho está internada no Hospital Doutor José Maria Morais, em Coronel Fabriciano (foto: PMCF/Divulgação)

Desde o início da pandemia de COVID-19, as polícias Militar e Civil têm atendido situações consideradas absurdas, como a que aconteceu nesta segunda-feira (31/1), em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, onde um homem, de 42 anos, foi preso depois de agredir a mãe, de 71 anos.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar, o chamado com o pedido de socorro foi feito pela vítima, que se trancou dentro de casa. Quando a polícia chegou ao local, a mulher fez sinal pela janela, por onde passou a chave aos policiais, para que pudessem entrar na residência.

Uma vez dentro da casa, os militares encontraram um grande número de objetos quebrados e também chumaços de cabelo, que foram arrancados pelo agressor.

O homem dormia na varanda e foi preso imediatamente. A mãe apresentou aos policiais uma medida protetiva que tinha contra o filho. Não foi a primeira vez que ele agrediu a mãe.

A vítima foi levada para o Hospital Dr. José Maria Morais. Tinha ferimentos nos braços, rosto, pescoço e tórax. O agressor foi encaminhado à delegacia.

Lá, negou que tivesse quebrado qualquer objeto dentro da casa e que tivesse agredido a mãe. Mas já se sabe que o homem toma remédios controlados.