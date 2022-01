Uberaba vai vacinar crianças nas portas das escolas e comunidades rurais

Nesta sexta-feira (28/1), a vacinação infantil contra COVID de Uberaba convocou as crianças, sem comorbidades, com nove anos ou mais (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Com número ainda baixo de crianças entre 5 e 11 anos com comborbidades e deficiência permanente vacinadas contra a COVID-19, Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai aplicar a vacina em portas de escolas e comunidades rurais.

Segundo Ana Vera Abdanur, coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, será iniciada a vacinação de crianças na zona rural na próxima quinta-feira (3/2), quando o calendário de vacinação do município atingirá as crianças de 5 anos ou mais, sem comorbidades.

Já com relação às aplicações nas portas de escolas, apesar de Abdanur confirmar a nova estratégia, a coordenadora ainda não divulgou a data de seu início.

“Estamos imaginando fazer o Projeto Vacine Aqui, que já acontece nas empresas, rodando a porta das escolas durante a entrega das crianças pelas mães, aproveitando a oportunidade de horário para a gente intensificar a vacinação, tanto em crianças com comorbidades como naquelas, sem comorbidades”, ressaltou Abdanur nesta sexta-feira (28/1), em entrevista à Rádio JM.

Ainda conforme a coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, durante essa semana houve um aumento significativo na procura pelas doses por parte do público infantil com comorbidades e deficiência permanente, mas ainda está abaixo da meta de 100%. Já se passaram duas semanas, desde o início do cronograma de vacinação deste público.

Em Uberaba, este público é de cerca de 1.000 pessoas. Já o total de crianças, entre 5 e 11 anos, é de cerca de 28 mil.

No início dessa semana, após uma semana de convocação por parte da Secretaria de Saúde, apenas 10% das crianças com comorbidades haviam ido se vacinar. Já no fim desta semana este número saltou para cerca de 60%.

Na próxima segunda-feira (31/1), Uberaba vai iniciar a aplicação das vacinas contra COVID-19 em crianças com oito anos ou mais, sem comorbidades; por enquanto, no Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher (Caism); Centro de Saúde Professor Eurico Vilela; Unidade de Saúde Romes Cecílio; Unidade de Saúde Ézio de Martino e Unidade de Saúde Tibúrcio Teixeira dos Santos.