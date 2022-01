PM de folga desconfia de motocicleta sem placa e prende foragido da Justiça

Além da motocicleta roubada, os dois suspeitos tinham dois revólveres (foto: PMMG/Divulgação)

Uma motocicleta sem placa, com dois ocupantes, chamou a atenção do cabo Wagner, do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Sete lagoas, na Grande BH. O policial estava de folga e fazia caminhada pela Avenida Maurícilio de Jesus Peixoto, quando notou a irregularidade, na noite dessa quarta-feira (26/1). Ao pedir a ajuda no batalhão para abordar a dupla, descobriu que um dos homens era foragido da justiça.

Os policiais renderam o homem e o adolescente que o acompanhava. Com eles, encontraram dois revólveres. Ao consultar o chassis, descobriram que a bicicleta tinha sido roubada, no último domingo.

O homem estava com um mandado de prisão em aberto contra ele, por fuga de presídio. O menor foi encaminhado para um abrigo socioeducativo.