Motociclista tenta ultrapassar caminhão e morre atropelado em Uberlândia

Não houve tempo de socorro à vítima (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um motociclista de 28 anos morreu na tarde desta quinta-feira (27/1) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de tentar ultrapassar um caminhão-tanque e ser atropelado. As informações são do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua México com Avenida Engenheiro Diniz, no Bairro Bom Jesus, Região Central da cidade. Testemunhas relataram aos militares que acarreta fazia uma conversão e o motociclista teria tentado ultrapassá-la pela direita, momento em que foi atingido.





Uma das rodas acertou a vítima, que caiu e foi atropelada pelo veículo. Os bombeiros foram chamados, mas não houve tempo de socorro e a morte foi constatada no local.





O motorista informou que não conseguiu evitar o acidente.