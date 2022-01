Polícia prende homem que matou e desapareceu com corpo de mulher

Veículo utilizado para desaparecer com o corpo da vítima foi apreendido pela Polícia Civil (foto: PCMG/Divulgação )

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Militar nesta quinta-feira (27) levou à prisão de um homem, de 46 anos, suspeito de assassinar uma mulher, de 33, no dia 3 de janeiro, na cidade de Fernandes Tourinho, no Vale do Rio Doce.

Segundo a polícia, a vítima saiu de casa no dia 3, por volta das 19h, para se encontrar com o suspeito na intenção de realizar um empréstimo, e desapareceu desde então. Seu corpo só foi encontrado uma semana depois, em Córrego do Caixa Larga, na zona rural de Fernandes Tourinho.

O companheiro da vítima, ao ser ouvido, contou que o suspeito teria criado a história do empréstimo como meio de atrair a mulher, pois ele já havia ameaçado a vítima na véspera da virada de ano.

“Em razão dos elementos de prova colhidos no caderno investigativo, representamos junto ao Poder Judiciário pelas cautelares, sendo a prisão e os mandados de busca e apreensão, com o intuito de localizar alguns pertences da vítima que estão desaparecidos, bem como esclarecer possível participação de terceiros”, diz o delegado Douglas Ferraz Veloso.

Na ação policial, foram apreendidos objetos, entre eles alguns celulares de outros suspeitos apontados nas investigações, bem como o veículo que teria sido usado pelo suspeito preso. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido e confessou a autoria do crime. Ele já foi transferido para o sistema prisional. As investigações prosseguem, com o objetivo de descobrir cúmplices do crime.