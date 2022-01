Foragido desde 2019 por tentativa de feminicídio é preso em BH

Prisão de fugitivo da Justiça ocorreu no final da madrugada, no Jardim dos Comerciários (foto: PCMG/Divulgação)

Hugo Leandro dos Santos Cirilo, de 32 anos, que tentou matar a facadas e golpes de punhal sua ex-companheira, em 2019, no Bairro Vila Ermelinda, e que estava foragido desde então, foi preso nesta quinta-feira (6/1), pela Polícia Civil, no Bairro Jardim dos Comerciários, Região Noroeste de Belo Horizonte.Segundo informações dos policiais, na época do crime, o suspeito tinha dado 20 golpes de faca e punhal na ex-companheira depois de montar uma emboscada para a vítima.Hugo tentou matar a ex-companheira porque não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, de 30 anos, e resolveu se livrar dela, quando planejou e emboscada e o assassinato.Desde o cometimento do crime, Hugo estava foragido. A prisão foi efetuada por policiais da Central de Apuração de Denúncias do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família.Desde a época do crime, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) representou pela prisão preventiva do investigado.