Corpo de homem enrolado em plástico é encontrado boiando no Arrudas

Corpo estava junto a um monte de lixo dentro da água (foto: CBMMG/Divulgação )

O resgate de um corpo de homem envolto em um saco plástico amarrado é mistério para a Polícia Civil. O encontro do cadáver, que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, aconteceu na manhã desta quinta-feira (27/1), no Ribeirão Arrudas, no Bairro Granja de Freitas, logo depois da Estação de Tratamento de Sabará.

O chamado, segundo os bombeiros, foi feito para a Rua Marzagânia. De acordo com uma testemunha, que foi quem encontrou o corpo, ele passava pelo local, quando viu o saco plástico, que considerou de um tamanho bastante avantajado, percebendo que havia um braço e uma mão humana para fora do embrulho.

O boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros conta ainda que o corpo estava em adiantado estado de decomposição e que, no local, haviam vários urubus em cima do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser examinado e ser apontada a “causa mortis”.