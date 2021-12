Bombeiros encontram 3 vítimas de afogamento que matou 4 pessoas no Natal

Região do Rio Grande onde a família se afogou (foto: WA Drone Iturama/Divulgação)

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros dos estados de Minas Gerais e de São Paulo encontraram na noite desta segunda-feira (27/12) e na madrugada desta terça (28/12) os corpos dos dois meninos, de 9 e 12 anos, e do avô deles de 60 anos, que se afogaram no Rio Grande, nas proximidades da Ponte da Água Vermelha, divisa de Minas Gerais, cidade de Iturama, com o estado de São Paulo.

Eles estavam entre as quatro vítimas de uma mesma família (de Ribeirão Bonito, cidade paulista a cerca de 400 km de Iturama) que morreram afogadas na noite de Natal, no último sábado (25/12). A tragédia ocorreu na parte do rio situada em Iturama, no Triângulo Mineiro.

O tio das crianças, de 33 anos, foi o primeiro a ser localizado após a tragédia. Ele foi achado na tarde deste domingo (26/12) na parte do rio que fica do lado paulista, município de Ouroeste.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Iturama, no início da noite de ontem, por volta das 18h50, também na parte paulista do rio e a cerca de 10 metros perto da primeira vítima localizada, foi encontrado o corpo do menino de 12 anos.

Algumas horas depois, por volta das 22h, a equipe de mergulhadores localizou o avô dele, de 60 anos, que boiou a aproximadamente 60 metros da localização do neto de 12 anos. Ambos submergiram.

Já por volta das 3h30 de hoje os bombeiros acharam a última vítima, o menino, de 9 anos, que também submergiu.

Apesar do desaparecimento da família ter ocorrido do lado mineiro do Rio Grande, as investigações são conduzidas pela Polícia Civil de Ouroeste (SP), já que os corpos foram encontrados na área desta cidade.

A perícia da Polícia Civil de Ouroeste esteve no local e liberou os corpos para funerária, que os encaminhou para Ribeirão Bonito.

O prefeito de Ribeirão Bonito (SP) Carlos Caregaro (Cidadania) anunciou, por meio das redes sociais, que a prefeitura providenciou e arcou com o transporte dos corpos.

Sem velório

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Ribeirão Bonito, corpos das vítimas devem chegar a Ribeirão Bonito no meio da tarde de hoje, sendo que não será realizado velório e o enterro será no Cemitério Municipal.

Desta forma, a previsão do sepultamento de Gilson Alves Ramos, de 60 anos, Gilsonei de Santana Ramos, de 33, e as crianças Pablo Ruan Ramos Silva de 12 anos e Kaique Eduardo Maximiano Estrela da Silva, de 9, é para o final da tarde de hoje (28/12).

Família se afogou em local impróprio para banho

Segundo testemunhas, inicialmente, a cerca de 20 metros da margem do rio, um homem teria tentado salvar seu filho e o sobrinho que estavam nadando e começaram a se afogar. Ele pediu ajuda para o sogro e o cunhado, mas ambos também se afogaram. Dos cinco que estavam na água, apenas o pai de uma das crianças conseguiu sair.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros de Iturama, Mariano de Oliveira, no ponto onde a família se afogou há um buraco raso até cerca de 20 metros da margem do rio. Porém, repentinamente, chega-se a uma grande profundidade.



Desta forma, segundo o bombeiro, a família estava numa área de risco quando se afogou. "O local não era próprio para banho, já que há muitos pontos que a profundidade passa de 30 metros. Quando o rio baixa muito, como está neste momento, ele cria uma praia aparentemente segura, rasa. Mas devido a chegar demais próximo ao leito do rio, ele tem um penhasco onde começa o leito do rio", explicou à reportagem da TV TEM.