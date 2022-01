'Um sonho dourado', diz mãe de criança vacinada contra COVID-19 em BH

A médica veterinária Ana Carolina Zanetti acompanhou a filha Jade, de 11 (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)



Depois de tanto tempo esperando pela vacinação de seus filhos, pais e mães que acompanham os pequenos no momento de imunização contra a COVID-19 comemoram o ato com alegria.

“Um sonho dourado! Eu estava super ansiosa”, conta a médica veterinária Ana Carolina Zanetti, de 41 anos, mãe de Jade Savassi Zanetti, de 11 anos, que recebeu a primeira dose do imunizante nesta terça-feira (25/1) e disse que se sentiu “realizada”.





Segundo a mãe, o irmão de Jade, de 7 anos, ficou chateado porque ficou de fora por enquanto, mas não perdeu a oportunidade de assistir o momento histórico da irmã mais velha.

Jade, de 11 anos, estava ansiosa pela vacinação (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)







“Demorou demais, eu estava contando com a vacina desde dezembro, quando foi aprovada pela Anvisa, para começar as aulas já com a primeira dose, mas só vou ficar tranquila depois de 15 dias da segunda dose, em março”, afirma. “Estou com grande receio de mandá-la por enquanto.”





Conselho de mãe pediatra

Bernardo não escondeu a felicidade após tomar a primeira dose do imunizante contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Na casa de Bernardo César Santos, de 11 anos, a vacina é lei. Afinal, a mãe é pediatra e coloca ordem na casa. “Hoje foi um dia muito especial para toda família. Foi uma emoção enorme, muita alegria. Esperamos muito tempo por isso e acabou gerando uma ansiedade pra gente”, conta a médica Giovana da Costa César, de 46 anos.





“Agora tem a segunda dose em março, aí vai ser ainda mais alegria”, comemora. Em casa agora só falta vacinar a filha Lavínia Cesar Santos, de 8 anos. “Estou torcendo pra ela vacinar antes da volta presencial das aulas”, espera.