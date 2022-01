Prefeito e presidente da Câmara de Santa Luzia se enfrentam em luta de boxe

Após um início de ano marcado pelos transtornos causados pela chuva, com vias interditadas e pessoas desabrigadas, Santa Luzia se prepara para inaugurar o Centro de Lutas Municipal, na próxima quarta-feira (26/01). Segundo o prefeito Christiano Xavier (PSD), o momento está mais tranquilo.Tão tranquilo que os chefes do Executivo e do Legislativo, colegas de partido aliados políticos, vão se enfrentar em uma luta de boxe no dia da inauguração do novo centro.Em um primeiro momento, por meio do Instagram, o prefeito postou um vídeo mostrando a evolução dos trabalhos de reforma do centro e aproveitou a oportunidade para desafiar a oposição para uma luta.“Estou desafiando a oposição para a gente se pegar aqui em uma luta de verdade. Não é lero lero, nem marmelada não. Quem ganhar, ganhou.”

Mas quem acabou aceitando o convite foi o vereador Wander Carvalho Júnior (PSD). “Prefeito, você desafiou a oposição e eles não aceitaram. Mas eu vou aceitar o desafio. Sou presidente da Câmara, respeito nossa amizade, mas eu vou encher a sua cara de porrada”, afirmou o vereador, também pelo Instagram.

De acordo com Christiano, em todas as inaugurações das outras modalidades esportivas, ele participou ativamente, o que o deu a ideia de promover uma luta para comemorar a inauguração do Centro.



O prefeito afirma que a disputa não é um evento promovido pela prefeitura, mas, sim, ele, como cidadão de Santa Luzia, desfrutando do espaço.

O Centro de Lutas Municipal está localizado na Fazenda Boa Esperança, na parte alta da cidade. O galpão era um imóvel antigo da prefeitura que foi revitalizado e transformado em um espaço de treinamentos, com um investimento de cerca de R$ 650 mil.

A expectativa é que mais de mil alunos sejam atendidos por mês, em modalidades como muay thai, boxe, MMA, taekwondo, jiu jitsu e treinamento funcional. As informações sobre inscrições, horários de aulas coletivas e manual de uso, serão divulgados no dia da inauguração.

O evento acontece na quarta-feira (26), às 15h. Já a luta entre o prefeito e o presidente da Câmara acontece no mesmo dia, mas às 19h.

Chuvas intensas

Agora o momento é de expectativa e celebração, mas não podemos esquecer que, pouco mais de uma semana atrás, Santa Luzia estava tomada pelas águas do Rio das Velhas. As chuvas intensas deixaram um rastro de destruição em casas e comércios, várias famílias ficaram desabrigadas e desalojadas, principalmente a população ribeirinha.

De acordo com a prefeitura, foram montados abrigos para acolher as famílias afetadas, mas as pessoas já conseguiram sair de lá. Muitas vias da cidade tiveram que ser interditadas, mas a trafegabilidade já foi estabelecida. Além disso, tem duas comunidades ribeirinhas que foram as mais prejudicadas, mas os casos estão em acompanhamento pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Defesa Civil.

Apesar da situação, Christiano afirma que agora o momento está mais tranquilo e não há nenhum alerta de chuvas intensas que voltarão a causar os mesmos estragos. “Estamos preparados, mas não há nenhum alerta nesse momento, Inclusive, uma chuvinha agora seria boa para limpar toda a lama que as águas do rio deixaram.”