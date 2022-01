Chef Remo Peluso será cremado em BH, na tarde desta sexta-feira

Remo Peluso, 74 anos, morreu em decorrência de complicações da COVID-19 (foto: Divulgação/armazemdasespeciarias)

O chef Remo Peluso, de 74 anos, que morreu em decorrência de complicações da COVID-19 na noite dessa quinta-feira (20/1), será cremado na tarde desta sexta-feira (21/1), em Belo Horizonte.





O velório acontece no Metropax, localizado na Avenida do Contorno, 3000, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital, até as 15h30. Em seguida, o corpo segue para o crematório em cerimônia reservada aos familiares.





Remo Peluso era proprietário de um dos restaurantes mais renomados da capital mineira, o Provincia Di Salerno, localizado na Rua Maranhão, Bairro Santa Efigênia. O estabelecimento foi fundado em 1983.





O chef era filho dos italianos Theodoro B. Peluso e Anella Peluso. Aprendeu vários segredos da cozinha desde cedo, já que o pai era dono de uma fábrica de massas, o Pastifício Peluso, e uma padaria.





Antes de se tornar chef, Remo se formou em Direito e até começou uma especialização em Direito Penal, em Roma. Porém, chegando à Itália abandonou o curso e foi estudar com o renomado chef Bruno Crocci, do Bella Roma, considerado uma de suas referências na gastronomia. Ao voltar para o Brasil, decidiu criar o restaurante Província Di Salerno.





Remo era tio do chef Paolo Peluso, de 41 anos, que também faleceu em decorrência da COVID-19 em 28 de dezembro. Paolo era o dono do Anella Ristorante, também de comida italiana, localizado na Região da Pampulha.

