Chef Remo Peluso morre, aos 74 anos, em decorrência da COVID-19

Remo Peluso, 74 anos, morreu em decorrência de complicações da Covid-19 (foto: Divulgação/armazemdasespeciarias)

O chef Remo Peluso, de 74 anos, morreu em decorrência de complicações da COVID-19, por volta das 20h desta quinta-feira (20/1). Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte.

Remo Peluso era proprietário de um dos restaurantes mais renomados da capital mineira,, localizado na Rua Maranhão, 18, Bairro Santa Efigênia. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Ele era tio do chef Paolo Peluso, de 41 anos, que também faleceu em decorrência da COVID-19 no dia 28 de dezembro. Paolo era o dono do Anella Ristorante, de comida italiana, localizado na Região da Pampulha.